Roma, non solo Ndicka: anche un ex giallorosso ieri ha tenuto in apprensione il mondo del calcio

57 minuti fa



Non sono Evan Ndicka. Ieri un altro malore ha tenuto in apprensione il mondo del calcio. L'episodio ha coinvolto un ex romanista: Matias Viña. Il terzino è uscito dal campo durante la partita tra Flamengo e Atletico Goianiense dopo uno scontro di testa con Adriano Martins. Dapprima è rimasto in panchina, poi l’uruguagio ha avuto un malore e quindi è stato ricoverato d'urgenza. Fortunatamente gli accertamenti non hanno evidenziato danni cerebrali.