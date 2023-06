L'infortunio di Abraham costringe la Roma a tornare sul mercato degli attaccanti. Intanto è scattato il contratto biennale per Belotti. Già contattato Nzola dello Spezia, valutato circa 10 milioni, ma magari nella trattativa potrebbero essere inseriti Shomurodov e Tahirovic. Piace anche Arnautovic del Bologna, ma zavorrato dai 34 anni. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, tra le tante idee (c'è anche lo svincolato Firmino) spunta anche quella di Mauro Icardi.



L’argentino, 30 anni, è in prestito al Galatasaray, dove ha segnato 23 gol in 26 partite stagionali, vincendo anche il campionato. L’ex interista, però, non è di proprietà della società turca, bensì del PSG, con cui ha un contratto da circa 9 milioni a stagione fino al 2024. Occhio però al dettaglio. Il club parigino e la proprietà qatariota hanno un ottimo rapporto con i Friedkin, anche per affari extra-calcio. Da questo punto di vista anche il prestito di Wijnaldum lo ha dimostrato. D’altronde, Dan Friedkin e il collega Nasser Al-Khelaifi, complice la loro comune presenza all’Eca, hanno eccellenti relazioni personali e quindi potrebbero imbastire un affare che in prospettiva avrebbe i crismi per essere conveniente per tutti. Anche per lo stesso Icardi, che ritroverebbe un calcio di maggior livello come quello italiano. Certo, l’argentino di certo è un personaggio ingombrante, e non solo per la presenza della moglie-agente Wanda Nara. Nessuno come José Mourinho potrebbe “recuperare” ad altissimi livelli un attaccante da 196 gol in 377 partite. Impressioni? Potrebbe essere una scommessa da Roma.