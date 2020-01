Oggi Florenzi incontrerà il suo procuratore Lucci per fare il punto della situazione. Come riporta la Gazzetta dello Sport per il capitano della Roma sembrava che, dopo le tante panchine accumulate, fosse tornato il sereno, anche perché Santon è un altro giocatore a volte frenato da problemi fisici. Ma tenendo conto che Spinazzola può giocare anche a destra, per il capitano il rischio di un nuovo accantonamento cresce, così come quello di perdere l’Europeo. Così, oggi è previsto un confronto tra il suo agente Lucci e il giocatore per decidere il futuro, e se Florenzi deciderà di andare via, la Roma non si opporrà, anche se il giocatore dovrà essere pagato. A quel punto, non è escluso che il club possa andare su Christie del Fulham. Ma tutto dipende da Florenzi, che preferirebbe restare in Italia, e di sicuro piace a Cagliari, Sampdoria e Valencia.