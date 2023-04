Come riportato da alcuni media francesi, la Roma starebbe monitorando Yassine Bounou, portiere del Siviglia. Il classe '91 è reduce da un Mondiale stellare giocato insieme al suo Marocco ma nelle ultime settimane ha perso il posto titolare con la squadra andalusa e il contratto in scadenza nel 2024 fa gola a molte squadre. Sul nativo di Montreal infatti ci sono già il Leeds, il West Ham e il Milan. Con il Siviglia in questa stagione è sceso in campo 30 volte collezionando anche 6 clean sheet.