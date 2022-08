Continua la corsa ad Andrea Belotti. L'ex attaccante del Torino è ancora svincolato, nonostante su di lui sia in pole position la Roma. Qualora la situazione con la squadra di Mourinho non dovesse sbloccarsi, ecco che un nuovo club potrebbe inserirsi. Secondo quanto riportato da Le Marke Sports, il Galatasaray starebbe spingendo per fargli fare compagnia a Torreira e Mertens.