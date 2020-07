Dopo la conferma di Mkhitaryan, l'obiettivo della Roma è quello di trattenere Smalling, in vista dell'Europa League ma anche della prossima stagione. I giallorossi da qualche settimana sono a colloquio con lo United, ma l'accordo sembra ancora lontano. La volontà del difensore ormai è chiara, ed è quella di rimanere a Roma. Questo però non basta, perchè i Red Devils non fanno sconti dalla cifra di 20 milioni, Fienga è arrivato ad offrirne 14 bonus compresi. Poco.