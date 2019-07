La Roma non molla la presa per l'esterno del Milan, Suso. Il club giallorosso, riporta Repubblica, è pronto a presentare una nuova offerta ai rossoneri inserendo nell'operazione una nuova contropartita. Si tratta di Javier Pastore, esubero in rosa per Fonseca. Il Milan però non ha intenzione di accettare contropartite nell'affare e continua a chiedere non meno dei 38 milioni di euro presenti nella clausola rescissoria.