Continua il lavoro della Roma sul fronte cessioni alla ricerca dei fatidici 30 milioni di plusvalenze. Il Celta Vigo avrebbe presentato alla Roma una nuova offerta di 4 milioni di euro più bonus per il cartellino di Carles Perez che ha giocato lo scorso anno proprio con la squadra oggi allenata da Benitez. Ancora troppo poco per soddisfare le richieste dei giallorossi, che partono da una valutazione di circa 6,5 milioni per lo spagnolo. Situazione senz'altro in divenire, con la Roma che vede avvicinarsi sempre di più la deadline del 30 giugno. C'è bisogno di vendere bene e il più presto possibile.