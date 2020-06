Piccolo intervento al naso mercoledì per Nicolò Zaniolo. Previsto da tempo per risolvere l'ipertrofia dei turbinati e migliorare nella respirazione che spesso gli ha provato problemi anche in partita. Dopo 2-3 giorni di stop il calciatore tornerà a disposizione ma già oggi svolgerà parte del lavoro in gruppo per poi rientrare gradualmente a pieno regime entro fine settimana.