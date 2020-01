La Roma vuole tenere a tutti i costi Chris Smalling. I giallorossi lavoreranno in settimana per chiudere la trattativa con il Manchester United e acquistare a titolo definitivo il difensore inglese. Petrachi ha aumentato l'offerta fino a 17 milioni, ora la differenza da limare è di due considerati anche i 3 già spesi per il prestito oneroso.