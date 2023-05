In attesa di completare un campionato formalmente già chiuso malgrado l'ultimo impegno con il Bari, il Genoa comincia a gettare gli occhi anche sulla formazione che dovrà affrontare il prossimo torneo di Serie A.



Tra i nomi che già da qualche settimana circolano dalle parti di Pegli c'è anche quello di Andrea Belotti, centravanti d'esperienza che potrebbe essere molto utile ai rossoblù nella stagione del loro ritorno in massima serie.



L'ex capitano del Torino è reduce da un'esperienza decisamente negativa alla Roma, con la quale non ha realizzato neppure un gol in campionato, riservandosi poche gioie soltanto in Europa League. Il suo contratto annuale con i giallorossi, stipulato la scorsa estate, prevede il rinnovo automatico nel caso in cui il giocatore dovesse raggiungere obiettivi realizzativi e di minutaggio ormai difficilmente centrabili a questo punto della stagione. Ciò significa che a luglio Belotti potrebbe finire nella lista degli svincolati, potendosi accasare ovunque a costo zero.



Proprio in virtù di questa possibilità, secondo quanto scrive stamane Il Secolo XIX, sarebbe stato lo stesso 29enne lombardo a proporsi al Grifone, club in grado di fornirgli l'occasione per rilanciarsi dopo l'anonima stagione con la Roma. Anche l'ingaggio non sarebbe un problema. Gli attuali tre milioni all'anno percepiti da Belotti potrebbero infatti essere spalmati su più stagioni, consentendo al Genoa di non sfondare il proprio salarity-cap.