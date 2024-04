Roma, nuovo comunicato UFFICIALE su Ndicka: 'Sta meglio, rimarrà sotto osservazione in ospedale'

Buone notizie arrivano dall'Ospedale di Udine doveè stato ricoverato immediatamente dopo la sospensione di Udinese-Roma per colpa proprio del malore da lui subito in campo al minuto 71 e con il risultato fermo sull'1-1. Il difensore franco-ivoriano aveva sentito un forte dolore al petto che lo aveva portato ad accasciarsi in campo chiedendo l'accesso immediato dei medici e dei sanitari. L'uscita in barella e la preoccupazione dei compagni aveva portato l'arbitro Pairetto a sospendere la gara, ma gli esami a cui si è sottoposto in ospedale hanno portato buone notizie e la Roma ad emettere una nuova nota ufficiale.

La squadra ha fatto visita a Ndicka in ospedale.



Evan si sente meglio ed è di buon umore. Resterà in osservazione per accertamenti in ospedale.

Dopo primi attimi di apprensione e il timore di un infarto, gli esami a cui si è sottoposto hanno evidenziato un problema polmonare e non cardiologico dovuto probabilmente ad un colpo fortuito ricevuto. Ora Ndicka sta meglio e rimarrà in ospedale sotto osservazione come confermato dalla società giallorossa: "Evan si sente meglio ed è di buon umore. Resterà in osservazione per accertamenti in ospedale"