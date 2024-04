Malore a Ndicka, Udinese-Roma sospesa: cosa dice il regolamento sul recupero della partita

C'è apprensione per le condizioni di, difensore della Roma colpito da un malore durante la sfida con l'Udinese. "Ho sentito male al petto" le parole dell'ivoriano nell'uscire dal campo in barella, dopo quello che dai primi aggiornamenti sembra essere stato un infarto. La decisione, presa dall'arbitro in accordo con entrambi gli allenatori, è stata quella diper mostrare sensibilità e comprensione riguardo all'episodio. Nella speranza che le condizioni di Ndicka possano migliorare il prima possibile, occorre però riflettere su quanto succederà sul lato sportivo.

Secondo le normative in vigore, se una partita viene sospesa come accaduto nel caso di Udinese-Roma, questa dovrà essere recuperata. Sempre stando a quanto dice il regolamento, non si ripartirà dallo 0-0, bensìsegnato dal cronometro al momento dello stop. Nel caso specifico di Udinese-Roma,