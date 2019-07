La Roma accelera e prova a stringere per Jordan Veretout. Ieri il sorpasso sul Milan nella corsa al francese per quanto riguarda i discorsi con la Fiorentina, con Petrachi che ha alzato l'offerta per il cartellino a 19 milioni di euro più 2 di bonus viste le difficoltà per arrivare ad Almendra, ora si cerca l'accordo con il giocatore che ha finora dato la propria preferenza ai rossoneri, ritenuti una soluzione più attraente.



NUOVO VERTICE - La Roma spinge e allora ecco un nuovo vertice con l'agente dei Veretout: Mario Giuffredi è arrivato nel primo pomeriggio nel centro sportivo di Trigoria per un confronto con la dirigenza giallorossa. Sul piatto un quinquennale da 2,5 milioni più bonus a stagione, manca l'ok definitivo del centrocampista per lasciarsi definitivamente il Milan alle spalle nella corsa al francese: nuovo incontro, la Roma stringe per Veretout.