La Roma e Zaniolo sono sempre più lontani. Nella serata il direttore Tiago Pinto e l'agente del giocatore Claudio Vigorelli, si sono incontrati in un ristorante di Milano per provare, nuovamente, a trovare la strada per l'addio. E per la prima volta, riporta Sportitalia, è arrivata l'apertura alla cessione, ma con l'inserimento di una trattativa.