Si farà, alla fine si farà. In Olanda ne sono pressoché certi e ogni giorno che passa i media orange sono sempre più sicuri che Justin Kluivert possa essere presto un giocatore della Roma. La stessa certezza ancora non c’è, invece, dalle parti di Sassuolo, ma potrebbe essere anche solo una questione di giorni. Perché in questo weekend – scrive “La Gazzetta dello Sport” – Roma e Sassuolo si vedranno per parlare di Domenico Berardi, uno degli uomini perfetti per Di Francesco. A pensarci bene, un destro che gioca a sinistra e un mancino che gioca a destra. Esattamente quello che cerca il tecnico giallorosso per costruire il suo tridente perfetto. L'esterno del Sassuolo dopo una stagione deludente ora non vale più 40 milioni e visti i buoni rapporti tra i due club l'affare potrebbe concludersi a breve.