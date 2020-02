Nonostante le sconfitte Fonseca non ha perso carisma nello spogliatoio. Anzi, nel momento più difficile (quello trascorso sabato a Reggio Emilia), Paulo con decisione e fermezza ha addirittura acquistato punti con la squadra come riporta oggi il Messaggero. Fine primo di Sassuolo-Roma: i giallorossi sono sotto di tre gol, dopo una prestazione a tratti imbarazzante. Quando il tecnico entra nello spogliatoio dov’è riunita la squadra trova Petrachi. Il ds, infuriato per l’atteggiamento avuto dai calciatori nei primi 45 minuti, lo ha anticipato lasciando la tribuna del Mapei Stadium per correre a parlare con Dzeko e compagni. Il tecnico, a dir poco sorpreso, invita subito il dirigente ad uscire. Della serie: alla squadra penso io. La meraviglia di Petrachi per la decisa indicazione dell’allenatore dura qualche secondo. Poi, una volta resosi conto da ex calciatore che il portoghese ha ragione, lascia il palcoscenico a Paulo. Che chiusa la porta è stato immediatamente visto sotto una luce diversa dai suoi calciatori. Non tanto dall’ala giovane del gruppo che già lo ha eletto a guida tecnico-tattica. Quanto dai big dello spogliatoio, Dzeko e Kolarov in testa.