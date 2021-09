Steven Nzonzi non rientra nei piani del club giallorosso, che sta provando a piazzarlo ancora oggi in quei Paesi dove il mercato è ancora aperto. Il Marsiglia e il Lille nelle scorse settimane hanno mostrato interesse per Nzonzi, ma il francese ha rifiutato le loro proposte. L'Al Rayyan, invece, starebbe continuando a insistere per il centrocampista. Nelle prossime ore potrebbero esserci novità importanti: la Roma spera di cedere presto Steven Nzonzi e risparmiare così uno stipendio da quasi 4 milioni a stagione.