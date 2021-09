Steven Nzonzi di tornare a giocare a calcio per il momento non ne vuole sapere. Il centrocampista francese non si trasferirà all’Al Rayyan, il club del Qatar che lo ha cercato anche in questi giorni visto che il mercato da quelle parti è ancora aperto. La Roma, infatti, non pensa a riconoscergli una buonuscita e lo stesso Al Rayyan non vuole arrivare ai 4 milioni chiesti da Nzonzi che resterà così a Roma fino alla scadenza del contratto a giugno a meno che non gli torni la voglia di giocare (altrove) a gennaio. Non è bastata la corte di Blanc: l'esubero resterà fuori rosa a Trigoria.