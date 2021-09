Steven Nzonzi per i tifosi della Roma sta per diventare solo un brutto ricordo. Si è sbloccata in serata, infatti, la trattativa con l’Al Rayyan. Il francese firmerà un biennale da tre milioni più bonus e per la Roma ci sarà un risparmio lordo di cinque milioni da qui a giugno, mese della scadenza. Nzonzi ha accettato di lasciare il club giallorosso senza alcuna buonuscita dopo che in giornata c’era stato un muro contro muro perché lui chiedeva almeno altri sei mesi di stipendio e la Roma non voleva cedere. Alla fine il giocatore si è convinto e salvo sorprese tra poche ore inizierà ufficialmente la sua avventura in Qatar.