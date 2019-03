Dopo le prestazione opache dell’ultimo periodo e la mancata convocazione con la nazionale francese, Steven Nzonzi ha deciso di staccare per un po’ la spina. Quantomeno dall’universo social, molto turbolento e tormentato in questa fase delicata della stagione romanista. L’ex Siviglia infatti non è comparso nella menzione della sorella in occasione dell’inaugurazione di un locale in Francia, decidendo di sospendere momentaneamente gli accessi sui suoi profili Twitter e Instagram. Una situazione delicata nella quale cercare la massima concentrazione, in vista della volata finale in campionato.