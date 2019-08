Spunta un nome nuovo per l'attacco della Roma. Come scrive Il Tempo, per rinforzare il reparto offensivo i giallorossi stanno pensando, oltre a Higuain e Mariano Diaz, anche ad Alexis Sanchez, attaccante del Manchester United: difficile, se non impossibile, vederlo con la maglia della Roma, visto l'ingaggio da 20 milioni di euro a stagione.