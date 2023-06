Niente Genoa nel futuro di M'Bala Nzola.



L'attaccante angolano, che malgrado i 13 gol in 24 gare non è riuscito a evitare la retrocessione in Serie B dello Spezia, difficilmente resterà ancora in riva al Golfo dei Poeti. Molte sono infatti le sirene che lo rivorrebbero subito protagonista nel massimo campionato.



Tra queste, tuttavia, non pare esserci il Grifone, spesso sulle tracce del 27enne africano in passato e a lui accostato anche nei giorni scorsi. A negare il possibile sbarco in rossoblù di Nzola è Eduardo Macia, chief football operation del club spezzino. Il dirigente aquilotto, intervistato da Sportitalia, ha viceversa confermato una pista alternativa per l'ex di Trapani e Carpi: "E’ vero - ha ammesso Macia - la Roma è interessata a Nzola. Il Genoa invece non è nelle idee del giocatore".