il Manchester United sembra aver definitivamente chiuso alla possibilità di una cessione per Diogo Dalot nella finestra di mercato di gennaio. Il portoghese è accostato alla Roma da molte settimane come alternativa a Karsdorp, ma dopo il cambio in panchina per i Red Devils, sono definitivamente naufragate le possibilità di vederlo in maglia giallorossa. Con Solskjaer erano solo quattro le sue presenze stagionali con appena 89 minuti giocati mentre con Ralf Ragnick, il portoghese è partito titolare in tre partite su tre, risultando sempre uno dei migliori in campo.