Ha sfiorato la Roma due estati fa, quando l'allora ds Monchi aveva aperto una discussione con lo Shakhtar Donetsk, e adesso spera che possa essere il momento giusto per arrivare in serie A. Marlos Romero Bonfim, meglio noto come Marlos, si è offerto al club giallorosso tramite i suoi agenti. Fonseca lo conosce bene, era uno dei punti fermi del suo Shakhtar nella passata stagione. Gioca prevalente sul versante destro del tridente offensivo ma è un mancino naturale, Fa della forza fisica e dell'abilità in dribbling le sue caratteristiche principali. Un elemento che per qualità ed esperienza potrebbe fare molto comodo alla Roma.