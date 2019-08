Dopo i rinnovi di Zaniolo, Under e Dzeko, la Roma sta lavorando per prendere un altro difensore da aggiungere all'ultimo arrivato Mert Cetin. I riflettori giallorossi sono accessi sul Torino, perché, secondo il Messaggero, l'ex ds granata Petrachi avrebbe messo nel mirino Nkoulou e Lyanco. Piacciono tutti e due - oltre a Izzo seguito anche in passato - ma i dirigenti giallorossi ne sceglieranno uno per fare all in.