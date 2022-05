Secondo quanto riportato dal The Sun, la Roma sarebbe interessata ad Hector Bellerin dell'Arsenal. José Mourinho, infatti, sarebbe un grande estimatore del giocatore che sta per tornare a Londra dopo il prestito secco di quest'anno al Betis in Spagna dove ha aiutato la squadra di Siviglia a vincere la Copa del Rey e ha avuto un ruolo fondamentale nel raggiungimento del quinto posto ne La Liga.