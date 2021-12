I tifosi aspettano il mercato di gennaio ma Pinto sta iniziando già a muoversi per giugno. La Roma è pronta ad una rivoluzione in attacco. Secondo quanto scrive "La Gazzetta dello Sport" c'è un nuovo nome. Spunta la pista Correa. Il 26enne argentino è nella lista del DG giallorosso. In questa stagione 11 presenze e 3 gol in Spagna. A gennaio sono esclusi movimenti in entrata in avanti se non parte Mayoral. Ma al momento le priorità sono altre anche lo spagnolo non dovesse rimanere.