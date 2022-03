Il centrocampo continua a essere un tasto dolente per Mourinho. Come riportato dal Daily Mail i giallorossi per l'immediato hanno messo gli occhi su Jean Phillipe Gbamin, 26enne in uscita dal CSKA Mosca. L'ivoriano di passaporto francese è arrivato a fine gennaio nella capitale dall'Everton, ma dopo la tragica situazione legata alla guerra in Ucraina, il suo soggiorno russo potrebbe essere già arrivato al termine.