Secondo quanto riporta Novantesimo, la Roma avrebbe messo gli occhi su Rolando Mandragora. La squadra giallorossa, orfana di De Rossi e con Pellegrini a rischio cessione, necessità di un rinforzo a centrocampo e l’identikit del ricercato risponde alle caratteristiche del mediano dell’Udinese.

Mandragora, approdato in Friuli nell’estate del 2018 dalla Juventus per 20 milioni di euro, ha un contratto con i bianconeri in scadenza al 30 giugno 2023.