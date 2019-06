La Roma è alla ricerca di un difensore da inserire in rosa per colmare il vuoto che sarà lasciato da Manolas. Il primo nome è quello di Mancini dell'Atalanta, ma nel caso in cui i nerazzurri non dovessero abbassare le pretese, la Roma è pronta a virare su Bonifazi, reduce da un'ottima stagione alla Spal e tornato al Torino.