Tammy Abraham, nonostante la stagione deludente vissuta fino ad ora, continua a godere di grande stima in Premier League. Il centravanti della Roma piace infatti anche ad altri top club inglesi, ovvero Manchester United. Il giornalista Dean Jones, come riporta 'Give Me Sport', s ha parlato delle possibili piste di mercato per lo United, tra cui c'è anche Abraham: "Potrebbero sondarlo. Al Manchester piace molto, quindi non è escluso che possano provarci", le sue parole. Il giocatore della Roma, appena 4 gol in 20 presenze stagionali tra Serie A ed Europa League, è arrivato lo scorso anno a Trigoria per circa 40 milioni. Il Chelsea, però, ha conservato una clausola con cui può ricomprare il calciatore per 80 milioni, avendo la precedenza a parità di offerta, che si attiverà proprio nell'estate 2023. Il suo cartellino vale molto meno al momento.