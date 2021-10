Il Napoli a gennaio potrebbe tornare sul mercato, soprattutto per completare la batteria di esterni difensivi. E tra gli obiettivi ci sarebbe anche Noussair Mazraoui, 22 anni, esterno destro dell’Ajax che piace anche alla Roma e in scadenza a giugno 2022. Proprio per questo, come riporta 'La Gazzetta dello Sport' Giuntoli ha discusso con un intermediario del nazionale marocchino per capire se c’è la sua disponibilità ad un’eventuale trattativa. Il difensore pare che non sia intenzionato a rinnovare con l’Ajax. Ma, anche in questo caso, è improbabile che il club olandese lo lasci andare via a gennaio senza garantirsi un indennizzo, anche perché la possibilità di un prestito, sia per Reinildo (in estate accostato anche lui alla Roma) sia per Mazraoui non è fattibile essendo entrambi, appunto, in scadenza a giugno.