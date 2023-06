Non solo arrivi già formati. La Roma sembra vicina anche a Savio. Si tratta di un classe 2004 brasiliano che ha giocato al PSV in questa stagione ma è di proprietà dei francesi del Troyes, dove tornerà dal primo luglio. In Olanda ha giocato poco, anche a causa di qualche problema fisico, ha messo a segno due assist nei pochi minuti in prima squadra. È un attaccante, può giocare a destra come a sinistra, nel modulo della Roma potrebbe giocare da trequartista. Ai giallorossi piace molto e potrebbe iniziare in Primavera per poi entrare in prima squadra.