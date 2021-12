Secondo quanto scritto dal Corriere dello Sport, per il ruolo di vice-Karsdorp il nome che circola è quello di Stryger Larsen. Il calciatore danese ha il contratto in scadenza con l’Udinese ed è stato offerto alla società giallorossa e a Tiago Pinto. Il classe ’91 è in rotta con il club di Pozzo e difficilmente rinnoverà il suo contratto. Può essere preso per un paio di milioni e interessa anche alla Lazio.