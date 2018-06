La Roma sarebbe in contatto con l’agente di Daniel Wass, centrocampista centrale ventinovenne del Celta de Vigo, con capacità di rivestire anche i ruoli di ala destra e trequartista. Secondo quanto riportato da Marca, il giocatore, rappresentato dall’agenzia Stellar Group, andrebbe a scadenza di contratto nel 2019, ma al momento non vi è l’intenzione di incontrarsi per il rinnovo. Infatti l’agenzia che cura gli interessi di Wass si è scontrata con la società spagnola per motivi economici. Tuttavia al giocatore sono interessati anche il Valencia e l’Everton