Un piccolo sospiro di sollievo, ma per respirare a pieni polmoni bisogna aspettare ancora un po’. Nicolò Zaniolo oggi pomeriggio si sottoporrà a un primo esame di controllo a Trigoria e se dovessero essere confermate le prime impressioni non ci sarà nemmeno bisogno della risonanza magnetica. Il numero 22 è uscito ieri dal campo durante la gara col Cska Sofia dopo appena un quarto d’ora dal suo ingresso per un problema muscolare alla coscia destra. Visto il campo disastrato si temeva già il peggio ma in mattinata sono arrivate le prime rassicurazioni. A meno di sorprese Nicolò dovrebbe tornare a disposizione a Bergamo dopo la gara di lunedì con lo Spezia quando comunque sarà squalificato e quindi a prescindere indisponibile. Già prima del match Zaniolo aveva avvertito un piccolo problema al polpaccio tanto che Mourinho aveva deciso di schierare Borja Mayoral dal primo minuto.