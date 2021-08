Incontro da dentro fuori. A Londra, oggi, passa il futuro della maglia numero 9 della Roma, perché il dirigente giallorosso Tiago Pinto incontrerà Tammy Abraham, insieme a Federico Pastorello, per provare a convincere il giocatore ad accettare l'offerta capitolina. Con l'Arsenal osservatore interessato, in quanto segue, da tempo, il centravanti del Chelsea, conscio che il classe '96 vorrebbe restare in Inghilterra.



ALTERNATIVE - Previsto oggi, quindi, il summit di mercato, con la Roma che ha già un accordo di massima con i Blues, più propensi a cederlo all'estero che non a una concorrente in Premier League: 5 milioni di euro per il prestito più 35 per il riscatto. Anche Mourinho si sta muovendo, parlando col calciatore, spiegandogli la centralità che avrà nel nuovo corso romanista, alla ricerca di un nuovo totem offensivo dopo l'addio di Dzeko. Sullo sfondo, ci sono le alternative, con gli altri protagonisti presenti sempre a Londra: Ramadani per Azmoun, Lacazette fuori dai piani dell'Arsenal. Ma tutto passa da Tiago Pinto-Abraham, l'incontro decisivo per capire se tutte le strade del mercato portano a Roma.