E' una giornata importante quella di oggi per la Roma. Il club giallorosso, rappresentato dai suoi legali, punta a vincere il ricorso contro lo 0-3 a tavolino contro il Verona della prima giornata per l'errato inserimento di Diawara nella lista degli Under 23. La speranza dell'avvocato Antonio Conte è di convertire il primo verdetto del Giudice Sportivo in una semplice ammenda visto che la Roma non ha avuto alcun vantaggio dall'errore burocratico. In caso di successo i giallorossi avrebbero di nuovo il punto guadagnato sul campo (finì 0-0) e salirebbero al secondo posto con 15 punti insieme al Sassuolo.