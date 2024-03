Roma, oggi la ripresa: Dybala e Baldanzi hanno recuperato

Riprendono questa mattina gli allenamenti in vista della partita contro il Lecce e del tour de force di aprile. Nonostante il breve periodo di vacanza concesso da DDR, a Trigoria si sono visti tutti gli infortunati, tra cui Bove e Baldanzi entrambi rientrati dalla Nazionale per infortunio. Dovrebbero recuperare in vista della ripresa. Così come ci sarà Dybala, pure lui presente al Fulvio Bernardini durante la pausa assieme a Cristante. Il centrocampista si sta sottoponendo alle terapie per curare la lombalgia. Smalling è molto vicino ad allenarsi in gruppo dopo lo stop di 20 giorni per distorsione alla caviglia, in settimana dovrebbe scattare il via libera. Vicino al ritorno anche Renato Sanches.