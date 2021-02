Dzeko ancora in gol ma per il bosniaco arriva la beffa: un infortunio all’adduttore sinistro che sarà valutato oggi da un primo esame. Il rischio è che si tratti di lesione anche se in mattinata Edin avvertiva meno dolore. Probabile quindi uno stiramento che lo terrebbe fuori dalla sfida col Milan e quasi sicuramente pure da quella con la Fiorentina di mercoledì. Un peccato, se si pensa che Dzeko, con 29 gol centri, è diventato il giallorosso con più gol segnati nelle competizioni europee (escluse le gare di qualificazione).