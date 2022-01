E’ tutto fatto per Sergio Oliveira che entro domani diventerà un calciatore della Roma. Prestito oneroso fissato a 1.5 milioni e diritto di riscatto a 13 milioni di euro. Anche Pinto ieri ha confermato la trattativa e la volontà di chiudere immediatamente l’accordo: “Mi aspetto di chiuderlo settimana prossima". Come Maitland-Niles anche lui potrebbe esordire subito, infatti con il Cagliari non ci sarà Cristante (squalificato) e le chiavi del centrocampo potranno avere un nuovo padrone. Il centrocampista era stato già molto vicino in estate, proprio nell’ultimo giorno di mercato. Adesso con qualche mese di ritardo vestirà la maglia giallorossa.