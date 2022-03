I due nuovi acquisti Sergio Oliveira e Maitland-Niles dovranno fare del proprio meglio per convincere la Roma a riscattarli. Il più sicuro di un trasferimento definitivo in giallorosso sembra Oliveira, con la società che dovrebbe versare 13 milioni nelle casse del Porto. Meno probabile, invece, sembrerebbe il riscatto di Maitland: i 15 milioni pattuiti con l'Arsenal per il trasferimento definitivo sembrano eccessivi ed è anche per questo che il laterale dovrà fare di tutto per convincere Mourinho e Tiago Pinto.