Un gol e l'espulsione in Vitesse-Roma per Sergio Oliveira, che al termine della partita di Conference League parla a Sky Sport: "Il campo non era in buone condizioni. Tecnicamente non abbiamo fatto una partita bellissima, però abbiamo fatto bene e mostrato il giusto atteggiamento. Ci prendiamo la vittoria".



ROMA IN CRESCITA - "Sì, stiamo lavorando tutti i giorni per migliorare e l'atteggiamento è quello giusto. Mourinho ci fa capire quello che vuole, stiamo facendo un buon percorso".



L'ESPULSIONE - "Non è giusta perché non ho toccato l'avversario. Ma non fa niente, ci prendiamo la vittoria".