Sergio Oliveira vuole restare alla Roma, e la Roma vorrebbe riscattarlo dal Porto ma a costi più bassi rispetto ai 13 milioni pattuiti a gennaio. Al momento il centrocampista è a libro paga per 3 milioni più bonus, praticamente lo stesso stipendio che prendeva in Portogallo come riporta ForzaRoma.Info. La novità sta nel fatto che Oliveira, che a Roma e con la Roma si trova benissimo, sarebbe pronto - è pronto, anzi - ad abbassarsi la parte variabile del suo ingaggio, quella cioè legata ai bonus, pur di rimanere a Trigoria a titolo definitivo