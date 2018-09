Arrivo il primo derby per Olsen: “Che sollievo non prendere gol col Frosinone, speriamo di ripeterci. Lavoro sempre per mantenere la porta inviolata e quando ci riesco è positivo – le parole dell’estremo difensore giallorosso al portale svedese Aftonbladet -. Il ritiro prima del Frosinone ci ha fatto bene, ma adesso concentriamoci sulla Lazio. Si tratta di una partita estremamente importante per noi, potrebbe darci una spinta importante per il futuro”.



Il portiere classe ’90 parla racconta poi i suoi primi mesi da romanista: “Ad inizio stagione avevamo obiettivi importanti, adesso faremo di tutto per mantenerli. Ci stiamo conoscendo sempre di più, il rapporto con i compagni con il lavoro quotidiano può solamente crescere”.