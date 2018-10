“Voglio provare a vincere lo scudetto e far dimenticare Alisson”. Alla vigilia della sfida col Napoli, il portiere della Roma Olsen, torna a parlare con i media svedesi - dopo che nei mesi scorsi c’erano state alcune incomprensioni - e a Viasat spiega: “Alisson è fantastico, c’è stata tanta pressione intorno a me e, soprattutto, all’inizio, ci sono stati tanti paragoni. Ma io voglio dimostrare il mio valore. La pressione ancora c’è, ma ci sarebbe stata in ogni caso, chiunque fosse arrivato al posto di Alisson. Un portiere straordinario venduto per una cifra record, è normale che si siano fatti confronti. In Serie A ci sono molte buone squadre, ma io sogno di vincere con la Roma lo scudetto. L’ambiente è incredibile, soprattutto i tifosi. Ci sono giocatori che diventano leggende, la Roma ne ha, ma io voglio fare bene come chiunque al mio posto”.