Robin Olsen prende l'aereo, ma resterà in Italia. Dopo la trattativa sfumata con il Montpellier, infatti, il portiere svedese andrà in prestito al Cagliari che deve sostituire Cragno per il quale i tempi di recupero dovrebbero allungarsi.



DETTAGLI - Il sì definitivo da parte della Roma è arrivato poche ore fa: prestito secco e ingaggio in (piccola) parte pagato dal club giallorosso. Degli oltre 2 milioni percepiti dallo svedese il Cagliari dovrebbe pagare 1,5 milioni. L'ufficialità arriverà domani così come le visite mediche di Olsen che - dopo una stagione negativa nella capitale - punta a ritrovarsi in Sardegna dove giocherà titolare almeno fino a fine 2019.