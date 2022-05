Quella contro il Venezia di sabato scorso è stata l’ultima gara casalinga della Roma, che fatto registrare presenze record di tifosi allo stadio. I romanisti sugli spalti dell’Olimpico in questa stagione sono stati 1.101.443, con picchi di oltre 63 mila presenze nelle ultime quattro gare, scrive il Corriere della Sera. Il tasso di occupazione dei posti è stato del 94,2% mentre la presenza media in serie A è stata di 41.922 spettatori a partita, 52.354 se consideriamo solo le partite con capienza superiore al 75%: per la Roma è la migliore dal 2005-06. Segno positivo anche per i ricavi da botteghino, che sono aumentati del 14,8% rispetto alla stagione 2018-19, l’ultima completa prima del Covid, mentre gli abbonati sono stati oltre 21 mila, con il settore Premium esaurito.