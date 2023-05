Intervento al ginocchio per Marash Kumbulla. L’albanese della Roma si è operato al crociato e starà fuori per diverso tempo, probabilmente per tutto il 2023:



“Marash Kumbulla è stato sottoposto in data odierna a intervento chirurgico al ginocchio destro per la ricostruzione del legamento crociato anteriore. L’intervento, effettuato dal dottor Andrea Panzeri presso la Casa di Cura La Madonnina di Milano, alla presenza del responsabile sanitario della Roma, dottor Massimo Manara, è terminato con successo. Il calciatore resterà nella clinica milanese per alcuni giorni e inizierà a breve il ciclo di riabilitazione presso il Centro Sportivo Fulvio Bernardini”.